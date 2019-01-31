НБУ оцінив зростання економіки України у 2018 році

Зростання ВВП було максимальним за сім років

По оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.

"Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции к цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", - отметили в НБУ.

Кроме того, ожидается снижение урожая зерновых после рекорда, который сделал сельское хозяйство основным драйвером экономического роста в 2018 году. Дополнительным фактором будет постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности, из-за влияния протекционистских мер в мире, считают в Нацбанке.

Со следующего года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно. Этому будут способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после снижения неопределенности относительно политической ситуации, прогнозируют в НБУ.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%. По данным статистического ведомства, ВВП Украины вырос в I квартале 2018 года на 3,1%, во II квартале - на 3,8%.