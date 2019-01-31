НБУ оцінив втрати від зменшення транзиту російського газу

Україна може втратити 1,5 млрд доларів доходів

В Национальном банке оценили потери дохода от уменьшения транзита российского газа в два раза. Об этом на брифинге сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы понимаем, что запуск обходных газопроводов уменьшит объемы транзита газа. Мы это заложили в наши прогнозы", - сказала она.

Рожкова сообщила, что НБУ прогнозирует уменьшение транзита почти в два раза - с 90 млрд куб. метров до 50 млрд куб. метров.

"И соответствующее уменьшение выручки. На сегодня эти доходы составляют около 3 млрд долларов. То есть уменьшение объема транзита вдвое приведет к уменьшению этих поступлений тоже почти вдвое", - сказала она.

Напомним, контракт о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС (сейчас "Укртрансгаз"). Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита по украинской ГТС.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк оценивает потери экспортеров в случае блокирования Россией Керченского пролива и полного прекращения экспорта через порты Азовского моря в 1,5 млрд долларов.