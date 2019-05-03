НБУ оцінив світову кон'юнктуру на український експорт у квітні

У квітні 2019 року світові ціни на основні товари українського експорту, за винятком залізної руди, залишалися відносно стабільними. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (квітень 2019 року).

Як зазначається в огляді, переважно стабільність цін пояснюється вичікувальною позицією учасників ринку на тлі торговельних перемовин між США та Китаєм.

На окремих товарних ринках підтримували ціни активізація будівництва у весняний період, натомість стримували зростання цін високі врожаї зернових та соняшнику, а також нарощення виробництва сталі. У свою чергу, ціни на залізну руду зростали через меншу пропозицію з боку Бразилії (у результаті прориву греблі, що належить найбільшому у світі виробнику залізної руди компанії Vale, у січні цього року) та перебої поставок з Австралії (унаслідок складних погодних умов наприкінці березня, що створили проблеми з логістикою), зазначили в НБУ.

Світові ціни на нафту стрімко зросли, перетнувши позначку в 75 доларів/бар. Вагомою причиною цього стало рішення США не поновлювати тимчасові дозволи на імпорт нафти з Ірану для окремих країн, дія яких завершиться на початку травня, наголошується в огляді.

Раніше Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.