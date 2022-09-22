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НБУ получил значительную прибыль за первое полугодие 2022 года: в чем причины

Фото: НБУ получил за первое полугодие 2022 года 70 млрд гривен прибыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сумма консолидированной прибыли Национального банка Украины за первое полугодие этого года составила 69,7 млрд. гривен. На общий результат оказали значительное влияние результаты переоценки финансовых инструментов - на сумму более 42 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в НБУ, процентные доходы составили 41 млрд гривен, что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Это связано как с увеличением объемов процентных активов, так и ростом процентных ставок.

Объем активов НБУ за полугодие увеличился на 3% до 1417 млрд гривен. В то же время, сопротивление полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины оказало значительное влияние на структуру баланса НБУ. В частности, в результате покупки НБУ военных ОВГЗ доля ценных бумаг Украины в портфеле НБУ увеличилась с 23,5% (на начало года) до 39%. Зато в связи со снижением объемов золотовалютных резервов доля формирующих их активов уменьшилась с почти 63% (на начало года) до 48% (в том числе из-за уменьшения доли ценных бумаг нерезидентов).

В НБУ подчеркнули, что прогнозные ожидания Национального банка относительно суммы части прибыли к распределению за 2022 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2023 году, - 19,4 млрд гривен.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины выкупил "военные облигации" правительству еще 30 млрд гривен. С начала войны сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 310 млрд гривен.

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Национальный банк Украины