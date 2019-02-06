НБУ скасовує правило Т+1 для купівлі валюти

Отримати валюту можна буде в день зарахування коштів

Национальный банк отменяет требование предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1). Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Среди тех ограничений, которые мы еще не анонсировали и не публиковали в начале этого года, мы приняли решение снять ограничения относительно резервирования средств на покупку иностранной валюты, так называемое правило Т+1", - сказал он.

Чурий пояснил, что предприятия теперь смогут покупать валюту "день в день", и им не нужно резервировать средства за день до операции.

Чури пояснил, что предприятия теперь смогут покупать валюту "день в день", и им не нужно резервировать средства за день до операции.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступает в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Как сообщало РБК-Украина, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности и прежде всего: постепенное снижение и отмена требований к обязательной продаже валютной выручки; отмена требования относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1) и тому подобное.