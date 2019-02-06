НБУ скасовує правило Т+1 для купівлі валюти

Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Отримати валюту можна буде в день зарахування коштів

Національний банк скасовує вимогу щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1). Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Серед тих обмежень, які ми ще не анонсували і не публікували на початку цього року, ми прийняли рішення зняти обмеження щодо резервування коштів на купівлю іноземної валюти, так зване правило Т+1", - сказав він.

Чурій пояснив, що підприємства відтепер зможуть купувати валюту "день у день", і їм не потрібно резервувати кошти за день до операції.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набирає чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнеса і населення.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Серед головних пріоритетів НБУ - зняття низки обмежень, які створюють найбільше додаткових труднощів для ведення зовнішньоекономічної діяльності і стримують нові іноземні інвестиції в Україну. Зокрема і насамперед: поступове зниження і скасування вимог до обов’язкового продажу валютної виручки; скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1) тощо.