НБУ скасував низку валютних обмежень

Національний банк скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

По-перше, скасовано ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік.

По-друге, спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні.

По-третє, скасовується заборона розрахунків в готівковій іноземній валюті для оплати фізичними та юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд, Уругвай.

По-четверте, перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою та Кабінетом міністрів України в межах міжнародних договорів про кредити, гранти, позики.

По-п’яте, удосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яким здійснюють українські компанії. Відтепер банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий НБУ на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).