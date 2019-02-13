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НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових відділень


Відкривати нові відділення зможуть навіть ті банки, які порушують нормативи НБУ

Национальный банк отменил формальные ограничения для расширения бизнеса банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ в Facebook.

Как отметили пресс-службе, соответствующие нормы содержатся в Положении №149, которым осуществлен комплексный пересмотр процессов лицензирования банков

Ранее планам банков по открытию новых отделений могли помешать нарушение отдельных нормативов или применение мер воздействия, срок которых не истек.

"С введением в действие нового положения о лицензировании все подобные формальные ограничения отменены. Это касается как открытия новых отделений, так и предоставления новых видов услуг. Отныне условием расширения банком бизнеса является экономическая обоснованность и соответствие его стратегии/бизнес-плану", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Напомним, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

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