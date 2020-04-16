У НБУ відзначають зміну факторів впливу на валютний ринок

У квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки. Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Як зазначила Рожкова, за підсумками двох тижнів квітня НБУ викупив у резерви близько півмільярда доларів, сьогодні резерви становлять 25 млрд доларів, і це майже рівень початку року.

"У нас вистачає запасу міцності, для того, щоб достойно і впевнено пройти ті нові випробування, які ми маємо у зв’язку з карантином і боротьбою з пандемією", - сказала вона.

Водночас, для того, щоб пройти з найменшими втратами Україні вкрай необхідна підтримка донорів, міжнародних партнерів, у першу чергу Міжнародного валютного фонду, додала Рожкова.

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій 3 квітня заявив, що після стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк України відновив купівлю валюти. За його словами, попит на валюту суттєво знизився і вийшов на докризові показники. Як зазначив Чурій, на сьогоднішній день міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд грн.