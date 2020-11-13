НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9 - 13 листопада 2020 року не проводив інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4550,40 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 748,80 млн доларів.

В останній раз НБУ відмовлявся від інтервенцій протягом тижня 19-23 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ було від'ємним - мінус 197,5 млн доларів.

Протягом жовтня знову спостерігалася чистий продаж валюти центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продаж 13 листопада 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,11 гривень за долар.