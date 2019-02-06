НБУ опустив довідковий курс долара нижче рівня 27 грн/долар

Курс долара знизився на 25 копійок

Справочное значение курса доллара на 6 февраля составило 26,96 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9622 гривен за доллар, что на 25 копеек ниже, чем установленный 5 февраля (27,2199 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 6 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 15 копеек до 27,00 грн/доллар, курс в покупке до 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 30,75 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 26 копеек до 27,17 гривен за доллар, в покупке снизился на 27 копеек до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 34 копейки до 31,46 гривен за евро.