Курс долара на міжбанку впав до рівня 27 грн/долар

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Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 15 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 23 копійки до 30,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9700 - 27,0000 грн/долар, євро 30,7188 - 31,7503 грн/євро, російський рубль 0,4106 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9700 27,0000

EUR/UAH 30,7188 31,7503

RUB/UAH 0,4106 0,4113

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,9547 - 30,9862 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4142 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 грн/долар, що на 21 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 2721,5854 гривень за 100 доларів (-20,7838 гривень).