НБУ опустив довідковий курс долара нижче рівня 27 грн/долар

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Курс долара знизився на 25 копійок

Довідкове значення курсу долара на 6 лютого склало 26,96 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9622 гривень за долар, що на 25 копійок нижче, ніж встановлений 5 лютого (27,2199 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 15 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 30,75 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 26 копійок до 27,17 гривень за долар, купівлі знизився на 27 копійок до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 34 копійки до 31,46 гривень за євро.