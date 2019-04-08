НБУ опустив офіційний курс нижче рівня 30 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 10 копійок до 29,96 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 квітня встановлено на такому рівні: 2996,3998 гривні за 100 євро (-10,5289 грн).

При цьому курс євро на 8 квітня становить 3006,9287 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 10 копійок до 30,30 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,55 - 30,10 (29,70 - 30,20 - 5 квітня), продажу 30,10 - 30,80 (30,20 - 31,00 - 5 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,80 (29,93 - 5 квітня), продажу - 30,30 (30,40 - 5 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 9 копійок до 30,06 грн/євро. Курс покупки становить 30,03 грн/євро.