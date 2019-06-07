НБУ опустив офіційний курс євро нижче рівня 30 грн

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 20 копійок до 29,98 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 червня, встановлений на такому рівні 2998,1356 гривні за 100 євро (-20,5997 грн).

При цьому курс євро на 7 червня становить 3018,7353 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня 2019 року, готівковий курс в продажу знизився на 23 копійки до 30,19 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,30 - 29,90 (29,00 - 30,20 - 6 червня), продажу 29,90 - 30,50 (30,20 - 30,80 - 6 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,67 (29,83 - 6 червня), продажу - 30,19 (30,42 - 6 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,02 гривень за євро. Курс покупки становить 29,99 грн/євро.