ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара на міжбанку закріпився нижче 28 гривень

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 17:10
Курс долара на міжбанку закріпився нижче 28 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коштує дешевше 28 гривень вперше з середини вересня

Курс долара на міжбанку в продаж 11 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,97 гривень за долар, курс купівлі до 27,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 33,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9500 - 27,9700 грн/долар, євро 33,8670 - 33,8912 грн/євро, російський рубль 0,3822 - 0,3826 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку закріпився нижче 28 гривень

Зазначимо, 10 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0300 - 28,0500 грн/долар, євро 34,0592 - 34,0835 грн/євро, російський рубль 0,3828 - 0,3832 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 27,9666 гривень за 1 долар (-0,1084 грн). При цьому курс долара на 11 грудня складає: 28,075 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав нижче 28 гривень вперше за три місяці. Востаннє нижче курс був 14 вересня - 27,90 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс долараКурс євроКурс рубля

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся