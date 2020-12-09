НБУ опустив офіційний курс євро нижче 34 гривень

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,95 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 грудня встановлено на такому рівні: 33,9558 гривень за євро (-0,0988 грн). При цьому курс євро на 9 грудня становить 34,0546 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро впав нижче 34 гривень вперше з 30 листопада 2020 року.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 34,00 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,97 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 28,0406 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 9 грудня становить: 28,0828 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується шостий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.