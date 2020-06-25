НБУ опустив офіційний курс євро нижче 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,91 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 червня встановлено на такому рівні: 29,9122 гривень за євро (-0,1553 грн). При цьому курс євро на 25 червня становить 30,0675 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 25 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 5 копійок до 30,12 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,67 (29,72 - 24 червня), продажу - 30,12 (30,17 - 24 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,99 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,97 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар.

Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 червня встановлено на такому рівні: 26,7002 гривень за 1 долар (+0,0493 грн). При цьому курс долара на 25 червня становить 26,6509 гривень за 1 долар.