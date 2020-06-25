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НБУ на 26 червня підвищив офіційний курс долара

Новини » Економіка     25.06.2020 - 16:57
НБУ на 26 червня підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до позначки 26,70 гривень

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 червня встановлено на такому рівні: 26,7002 гривень за 1 долар (+0,0493 грн). При цьому курс долара на 25 червня становить 26,6509 гривень за 1 долар.

НБУ на 26 червня підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,73 гривень за долар, курс купівлі до 26,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,04 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 червня довідковий курс на рівні 26,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 червня (26,64 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 25 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,81 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,12 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,59 (26,53 - 24 червня), продажу - 26,81 (26,73 - 24 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,67 (29,72 - 24 червня), продажу - 30,12 (30,17 - 24 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 24 червня), продажу 3,87 (3,87 - 24 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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