НБУ опустив офіційний курс євро нижче 30 грн/євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 38 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 38 копійок до 29,93 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

В останній раз курс євро перебував нижче рівня 30 грн 21 липня 2017 року.

Офіційний курс євро на 7 березня встановлено на такому рівні: 2993,6931 гривні за 100 євро (-38,2165 грн).

При цьому курс євро на 6 березня становить 3031,9096 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня 2019 року, готівковий курс у продажу впав на 26 копійок до 30,33 гривень за євро. Курс покупки євро складає 39,55 - 30,00 (30,00 - 30,40 - 5 березня), продажу 30,00 - 30,70 (30,0 - 30,85 - 5 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,87 (30,22 - 5 березня), продажу - 30,33 (30,59 - 5 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 23 копійки до 29,93 грн/євро. Курс покупки становить 29,89 грн/євро.