НБУ опустив офіційний курс євро нижче 29 гривень

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,91 гривень за євро, що на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 травня встановлено на такому рівні: 28,9117 гривень за євро (-0,19 грн). При цьому курс євро на 7 травня становить 29,1017 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 18 копійок до 29,22 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,89 - 6 травня), продажу - 29,22 (29,40 - 6 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 28,90 гривень за євро, Курс купівлі становить 28,88 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 26,8185 гривень за 1 долар (-0,1138 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить 26,9323 гривень за 1 долар.