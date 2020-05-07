Різке зниження: що відбувається з курсом долара 7 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають на міжбанку і в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,07 гривень за долар, курс євро знизився на 18 копійок до 29,22 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,86 - 6 травня), продажу - 27,07 (27,12 - 6 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,89 - 6 травня), продажу - 29,22 (29,40 - 6 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,20 - 6 травня), продажу 3,67 (3,69 - 6 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 7 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,86 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 29,02 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 травня довідковий курс на рівні 26,82 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 травня (26,95 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,80 - 27,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2020 року збільшився на 3,1% (на 771,24 млн доларів) і на 1 травня склав 25 694,99 млн доларів.

Аналітики вважають, що анонсований урядом України вихід з карантину не вплине на курс гривні до долара. Як повідомив РБК-Україна, Вадим Иосуб, аналітик Альпарі, основними драйверами для ринку буде транш МВФ і активність Мінфіну на аукціонах ОВДП.