RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ опустив офіційний курс євро до 33 гривень

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,06 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 червня встановлено на такому рівні: 33,0635 гривень за євро (-0,1942 грн). При цьому курс євро на 4 червня становить 33,2577 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс падає третій день поспіль.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,19 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,62 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс впав на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 червня встановлено на такому рівні: 27,2914 гривень за 1 долар (-0,0486 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить: 27,3400 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 10 місяців. Нижче курс був тільки 19 серпня 2020 року - 27,2297 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні