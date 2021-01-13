НБУ опустив офіційний курс долара нижче за 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 27,9705 гривень за 1 долар (-0,0755 грн). При цьому курс долара на 13 січня становить: 28,046 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль після зростання на початку року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,02 гривень за долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 34,19 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.