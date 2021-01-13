НБУ на 13 січня опустив офіційний курс долара до 28 гривень

Долар подешевшав ще на 16 копійок
Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 28,046 гривень за 1 долар (-0,1578 грн). При цьому курс долара на 12 січня становить: 28,2038 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль після зростання на початку року.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,09 гривень за долар, курс купівлі до 28,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 34,16 гривень за євро.
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.