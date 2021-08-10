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Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 10:16
Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 0,5 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,7550 гривень за долар, курс в покупці до 26,7350 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,73500 - 26,7550 грн/долар, євро 31,3788 - 31,4023 грн/євро, російський рубль 0,3635-0,3639 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 9 серпня закрилися в діапазоні: 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,4515 - 31,4751 грн/євро, російський рубль 0,3640-0,3644 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року. Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на такому рівні: 26,8011 гривень за 1 долар (-0,0335 грн). При цьому курс долара на 9 серпня становить: 26,8346 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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