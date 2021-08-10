Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,7550 гривень за долар, курс в покупці до 26,7350 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,73500 - 26,7550 грн/долар, євро 31,3788 - 31,4023 грн/євро, російський рубль 0,3635-0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року. Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на такому рівні: 26,8011 гривень за 1 долар (-0,0335 грн). При цьому курс долара на 9 серпня становить: 26,8346 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.