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НБУ опустив офіційний курс долара до 27,50 гривень

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлений на рівні 27,50 гривень за долар. Курс долара падає протягом двох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,5004 гривень за 1 долар (-0,0256 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,526 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,53 гривень за долар, курс в покупці до 27,51 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

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