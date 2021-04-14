НБУ опустив курс долара нижче за 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,04 гривень за долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.