НБУ опустив курс долара нижче 27 гривень вперше за 11 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлений на рівні 26,99 гривень за долар. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,95 гривень за долар.

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,01 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 32,71 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень