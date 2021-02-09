Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,59 гривень за долар, курс купівлі до 27,57 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився 33,33 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5700 - 27,5900 грн/долар, євро 33,3073 - 33,3314 грн/євро, російський рубль 0,3719 - 0,3723 грн/рубль.

Нагадаємо, 8 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6550 грн/долар, євро 33,3200 - 33,3381 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого встановлено на такому рівні: 27,6651 гривень за 1 долар (-0,106 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,7711 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується сьомий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був лише 3 вересня 2020 року - 27,64 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.