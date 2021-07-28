Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,87 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до31,72 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 31,7017 - 31,7254 грн/євро, російський рубль 0,3641-0,3645 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 27 липня закрилися в діапазоні: 26,8700 - 26,8900 грн/долар, євро 31,7442 - 31,7678 грн/євро, російський рубль 0,3643-0,3647 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара впав до мінімуму за останній рік. Офіційний курс гривні до долара на 28 липня встановлений на такому рівні: 26,906 гривень за 1 долар (-0,0745 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить: 26,9805 гривень за 1 долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.