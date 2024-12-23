НБУ обнародовал оценку стресса в финансовой системе Украины на конец 2024 года

Как отметили в НБУ, снижению уровня стресса способствовала реструктуризация внешнего государственного долга в конце лета и соответствующее уменьшение доходности суверенных еврооблигаций, несколько снизились и доходности гривневых ОВГЗ.

bank.gov.ua

"С тех пор наибольший неблагоприятный вклад в ИФС имело сохранение умеренно высокого уровня валютного субиндекса из-за значительных объемов интервенций НБУ на валютном рынке", - говорится в отчете.

По данным НБУ, значение субиндекса поведения домохозяйств медленно улучшалось благодаря притоку средств на счета. Рост цен на облигации украинских компаний улучшил субиндекс корпоративных ценных бумаг. Банковский субиндекс остается на самом низком уровне среди других субиндексов, несмотря на незначительное снижение коэффициентов покрытия ликвидностью вследствие повышения Национальным банком требований к обязательным резервам.

ИФС отражает исключительно текущее состояние дел в финансовом секторе и не указывает на будущие риски в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Напомним, Индекс финансового стресса в Украине резко вырос после российского вторжения в феврале 2022 года. Но, как отмечали в НБУ, он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов.

МВФ в декабре обнародовал два сценария для Украины. Базовый сценарий - война закончится в четвертом квартале 2025 года. В таком случае экономика Украины вырастет на 2,5-3,5% в следующем году. Рост ускорится в 2026 году до 5,3%.

Негативный сценарий предполагает, что война продлится до середины 2026 года. В таком случае прогнозируется падение ВВП на 2,5% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году.