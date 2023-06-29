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У обменников заберут лицензии за отказ принимать доллары

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Украина, Четверг 29 июня 2023 15:31
У обменников заберут лицензии за отказ принимать доллары Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований. Никаких комиссий за обмен старых или изношенных купюр быть не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Андрея Пышного изданию ZN.UA.

Как отметил Пышный, недопустимо требовать дополнительную комиссию за обмен долларов предыдущих лет.

"Все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны. "Белые" или "синие" - они все равно "зеленые". Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайн или год выпуска не предусмотрен", - сказал он.

Кроме того, граждане не должны терять свои средства из-за вымышленного "повреждения/износа".

"Именно поэтому последними изменениями мы полностью убрали человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это значит, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции", - добавил глава НБУ.

Пышный отметил, что любой "креатив" в толковании позиции НБУ со стороны участников рынка или игнорирование требований приведет к неотвратимой и адекватной реакции со стороны регулятора.

"Очень хочу, чтобы меня услышали: придумывая собственные требования к банкнотам, "рисуя" комиссии за несуществующие услуги, не контролируя работы сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии", - сказал он.

Жесткие меры НБУ

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. Нарушение будет расцениваться как потенциальный признак мошеннической деятельности.

За нарушение предусмотрены большие штрафы. Максимальный размер составит:

  • в банки - в размере до 400 тысяч гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • к небанковским финансовым учреждениям - в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.
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