Главная » Бизнес » Экономика

НБУ обновил курс доллара: сколько стоит валюта

Украина, Среда 19 ноября 2025 16:00
Курс доллара практически не изменился (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) практически не изменил курс доллара к гривне. Стоимость валюты США осталась на уровне 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 20 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0948 гривны за 1 доллар.

С начала года курс года курс доллара повысился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 12 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 20 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Курс доллара и евро на 20 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 20 ноября составляет 48,7374 гривны. Единая европейская валюта подешевела. По сравнению с 19 ноября ее стоимость понизилась на 6 копеек.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 18 ноября курс на момент закрытия торгов составлял 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 17 ноября курс доллара не изменился.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 18 ноября не изменился и составляет 42,30 гривны. Евро, тем временем, подешевело на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 49,15 гривны.

Прогноз курса доллара

Замедление темпов инфляции может позволить Нацбанку немного ослабить гривну относительно доллара, считает руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко. "По нашим оценкам на конец года курс будет в диапазоне 41,50–42,70 гривны за доллар" - спрогнозировал он.

