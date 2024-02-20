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НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов

Фото: МВФ выделит Украине транш на 900 млн долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) станет выделение МВФ транша Украине на 890 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным пресс-службы, глава НБУ Андрей Пышный отбыл с рабочим визитом в Варшаву (Польша). Он присоединится к команде НБУ, которая работает в Варшаве с 17 февраля в составе украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ по поводу третьего пересмотра программы EFF).

Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ее ежеквартальных пересмотров. В декабре 2023 года Украина успешно прошла второй пересмотр программы, в рамках которой уже получено три транша общим объемом около 4,5 млрд долларов.

"При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш в размере почти 890 млн долларов, а общая сумма полученного финансирования вырастет до 5,4 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Программа МВФ

Напомним, соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года.

Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум , содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.

Детальнее о переговорах с МВФ читайте в материале РБК-Украина "Новый транш и план "Б" для госбюджета. Чего ждать Украине от переговоров с МВФ".

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