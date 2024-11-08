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НБУ ожидает повышения акцизов и тарифов на коммуналку: когда это произойдет

Украина, Пятница 08 ноября 2024 09:12
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НБУ ожидает повышения акцизов и тарифов на коммуналку: когда это произойдет Фото: мораторий на повышение тарифов на газ и отопление могут отменить в 2026 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ ожидает, что в течение 2024-2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

"На прогнозном горизонте будут постепенно повышаться акцизы и тарифы в ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, при быстром повышении стоимости энергоносителей или других тарифов в ЖКХ сформируется дополнительный вклад в показатель инфляции, также возникнут потребности в увеличении субсидий для населения.

"Продолжительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено", – отметили в НБУ.

Мораторий и тарифы

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касающется электроэнергии и холодной воды.

По данным Госстата, в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем прошлого года тарифы на коммуналку выросли на 18,7%. Основным фактором явилось повышение тарифов на электроэнергию на 63,6%.

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос до 4,32 грн/кВт-ч.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. В послевоенный период тарифы тоже будут расти.

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