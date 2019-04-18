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НБУ оскаржить рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку


Рішення суду не набуло чинності

Національний банк України подасть апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким визнано протиправним та скасовано рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадали в прес-службі, рішення про визнання "ПриватБанку" у грудні 2016 року неплатоспроможним ґрунтувалося на зменшенні розміру регулятивного капіталу до від’ємного значення.  Нестача в капіталі "ПриватБанку" була виявлена за результатами стрес-тестування і підтверджена результатами інспекційної перевірки та незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією.

"Оскільки колишні акціонери банку не виконали взяті на себе зобов’язання з фінансового оздоровлення банку, про що особисто запевняли у своєму письмовому зверненні, Національний банк  визнав "ПриватБанк" неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. За даними НБУ, рішення суду не набрало законної сили.

Відзначимо, зараз  два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації "ПриватБанку". Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 7 травня.

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