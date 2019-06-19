НБУ оскаржив у Верховному суді одне з рішень у справі ПриватБанку

Національний банк подав до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження НБУ про проведення перевірки у "ПриватБанку" напередодні його виведення з ринку в 2016 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, Національний банк надав Верховному суду свої аргументи. Зокрема, перевірка фінансової стійкості банків, особливо системно важливих, не тільки одне з пріоритетних завдань регулятора, що є складовою забезпечення фінансової стабільності в Україні, а й належить до виключних повноважень НБУ, закріплених законом.

"Саме тому жоден інший суб'єкт чи орган, зокрема і суд, не може втручатися у здійснення суб'єктом владних повноважень своєї компетенції, зокрема, щодо визначення дати та підстав необхідних для проведення позапланової перевірки банків", - наголошують в НБУ.

У НБУ нагадали, що Окружний адміністративний суд Києва від 2 березня 2018 року ухвалив рішення, яким було задоволено позов колишнього акціонера "ПриватБанку" кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо незаконності перевірки.

Після цього 13 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.