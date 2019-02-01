НБУ визначив планові обсяги купівлі валюти на міжбанку

Обсяги інтервенцій не повинні суттєво вплинути на ринок

Национальный банк в I-II кварталах 2019 года намерен намерен покупать до 15 млн долларов в день для пополнения международных резервов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, эта сумма на 5 млн долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал на протяжении II-IV кварталов 2018 года.

По расчетам Нацбанка, покупка до 15 млн долларов в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке. Так, в 2018 году общие объемы торгов на межбанке выросли на 38% до 117 млрд долларов (без участия НБУ), а объемы интервенций НБУ составили всего 5 млрд долларов.

"В то же время, в зависимости от ситуации на рынке интервенции Национального банка по покупке валюты могут быть меньшими или их вообще может не быть", - добавили в НБУ

Напомним, с апреля 2018 года Национальный банк начал регулярное объявления объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в январе 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось преобладание предложения валюты над спросом. Рожкова отметила, что январь 2019 года является нетипичным, поскольку НБУ больше покупает валюты, чем продает, тогда как в прошлые годы наблюдалась противоположная тенденция.