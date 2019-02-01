НБУ визначив планові обсяги купівлі валюти на міжбанку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Обсяги інтервенцій не повинні суттєво вплинути на ринок

Національний банк у I-II кварталах 2019 року має намір має намір купувати до 15 млн доларів на день для поповнення міжнародних резервів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, ця сума на 5 млн доларів більша порівняно з кількісним індикатором, який діяв впродовж II-IV кварталів 2018 року.

За розрахунками Нацбанку, купівля до 15 млн доларів на день не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку. Так, у 2018 році загальні обсяги торгів на міжбанку зросли на 38% до 117 млрд доларів (без участі НБУ), а обсяги інтервенцій НБУ становили усього 5 млрд доларів.

"В той же час, залежно від ситуації на ринку інтервенції Національного банку з купівлі валюти можуть бути меншими або взагалі не відбуватися", - додали в НБУ

Нагадаємо, з квітня 2018 року Національний банк розпочав регулярне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що у січні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося переважання пропозиції валюти над попитом. Рожкова зазначила, що січень 2019 року є нетиповим, оскільки НБУ більше купує валюти, ніж продає, тоді як у минулі роки спостерігалася протилежна тенденція.