Торговые войны и их влияние на валюту: чего ожидать Украине

Новые пошлины США вызывают опасения мирового кризиса, но для Украины ключевым фактором остается война. Эксперт объясняет, как это влияет на гривну.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

По его мнению, вряд ли мировые торговые войны будут иметь больший негативный эффект для Украины, чем полномасштабная война, которая длится с 2022 года.

"Если же говорить о непосредственном влиянии тарифов на курс доллара к гривне, то мы пока не видим в этом угроз. Национальная валюта реагирует на ситуацию традиционно, сейчас происходят сезонные колебания, - сказал он.

По его словам, состояние дел на валютном рынке в Украине определенным образом будет зависеть от продолжения поддержки со стороны международных партнеров, дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами.

Как отметил Куренной, война является значительно более серьезным негативным фактором, который влияет на курс, поэтому возможная новая мировая рецессия из-за введенных президентом США Дональдом Трампом тарифов, о которой говорят некоторые экономисты, не является основной проблемой.

"Кроме того, стоит отметить то, для Украины тарифы повышены не так существенно, как, например, для других наших международных партнеров", сказал он.

Обычно доллар используется как "безопасная гавань" при кризисах. "Но не исключено, что при президентстве Дональда Трампа могут начать действовать новые правила на международных рынках",- считает Куренной.

Сейчас в информационном пространстве есть немало новостей о перетекании мирового ресурса в Европу, в том числе и американского. На сегодня довольно активно покупаются металлы. "Как видим, золото подорожало, его цена достигла исторического максимума", - добавил он.