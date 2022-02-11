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У НБУ обговорюють нову програму з МВФ після завершення Stand-By

Автор: Олександр Білоус

У Національному банку України впевнені в необхідності співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вже розпочався процес обговорення нової програми після завершення Stand-By в червні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю виданню ZN.UA.

"Наш базовий сценарій - це нова програма після завершення програми Stand-By", - сказав він.

При цьому заступник голови НБУ Юрій Гелетій відзначив активний процес співпраці з колегами з МВФ.

"Є ряд питань, що знаходяться в зоні нашої відповідальності. Насамперед у поточних умовах це проведення монетарної політики, спрямованої на досягнення інфляційної мети 5%",- сказав він.

За його словами, НБУ також займається практичною реалізацією положень закону №1587-IX, прийнятого в червні минулого року, в частині посилення вимог до капіталу, ліцензування, корпоративного управління. Зараз разом з іншими стейкхолдерами, Кабміном, правоохоронними органами НБУ розробляє стратегію повернення активів збанкрутілих банків. Затвердження цього документа є структурним маяком.

"Ми фіналізуємо драфт і незабаром почнемо практичну дискусію вже по тексту з МВФ", - сказав Гелетій.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена в цьому році. Її форма, тривалість і розмір поки неясні, але недавній досвід вказує на те, що щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.

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