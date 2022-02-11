У НБУ обговорюють нову програму з МВФ після завершення Stand-By

"Наш базовий сценарій - це нова програма після завершення програми Stand-By", - сказав він.

При цьому заступник голови НБУ Юрій Гелетій відзначив активний процес співпраці з колегами з МВФ.

"Є ряд питань, що знаходяться в зоні нашої відповідальності. Насамперед у поточних умовах це проведення монетарної політики, спрямованої на досягнення інфляційної мети 5%",- сказав він.

За його словами, НБУ також займається практичною реалізацією положень закону №1587-IX, прийнятого в червні минулого року, в частині посилення вимог до капіталу, ліцензування, корпоративного управління. Зараз разом з іншими стейкхолдерами, Кабміном, правоохоронними органами НБУ розробляє стратегію повернення активів збанкрутілих банків. Затвердження цього документа є структурним маяком.

"Ми фіналізуємо драфт і незабаром почнемо практичну дискусію вже по тексту з МВФ", - сказав Гелетій.