У НБУ обґрунтували створення спеціалізованого фінансового суду

Створення спеціалізованого фінансового суду дозволить банкам ефективніше врегульовувати питання непрацюючих кредитів. Крім того, це загалом позитивно вплине на інвестиційне середовище.

Про це сказав заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка під час круглого столу, повідомляє прес-служба НБУ .

"Понад 130 тисяч судових спорів в Україні - це спори, пов’язані з фінансовим сектором. Це четверта частина від всіх судових процесів. З огляду на проблематику ми ініціювали питання щодо необхідності створення спеціалізованого фінансового суду", - наголосив Матузка.

За даними банків, на сьогодні розмір заборгованості, що є предметом судових спорів з позичальниками, становить 144 млрд грн, вкладниками - понад 18 млрд грн, інвесторами - 81 млн грн. Загальна ж сума предметів застави за такими позовами становить близько 14 млрд грн, а обсяг депозитів - 18 млрд грн.

"Національний банк має подвійний мандат на захист прав кредиторів та споживачів фінансових послуг… Ми маємо напрацювати ефективний механізм для покращення роботи у цьому напрямку, і це може бути як спеціалізований фінансовий суд, так і окрема судова палата з розгляду фінансових спорів", - наголосив директор Юридичного департаменту НБУ Владислав Бедненко.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Віктора Григорчука, сьогодні судова система перевантажена значною кількістю фінансових спорів. Існує також проблема неукомплектованості судів різного рівня, або недостатності необхідної кваліфікації для розуміння тонкощів роботи фінансового сектору.

Основним підсумком заходу учасники визначили необхідність впровадження змін до законодавчих механізмів, пов’язаних із судовим захистом прав та інтересів кредиторів, порушених недобросовісними боржниками, а також виконанням отриманих рішень. Одним з них може бути і спеціалізований фінансовий суд. НБУ зі свого боку продовжить відкритий діалог із учасниками ринку та органами державної влади щодо перспектив створення та діяльності такого суду.