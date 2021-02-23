Голова НБУ назвав умови для виділення Україні чергового траншу МВФ

Українській владі для досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній, енергетичній та сфері боротьби з корупцією. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з послами країн Великої сімки.

Як зазначив Шевченко, під час роботи місії представники України спільно з МВФ визначили подальші конкретні кроки, "які стануть сигналом нашої відданості в продовженні співпраці".

"Що стосується частини програми у межах відповідальності НБУ, то у нас немає непорозумінь з експертами Фонду", - додав він.

Під час зустрічі йшлося про перспективи продовження співпраці з МВФ, створення спеціалізованого фінансового суду, зниження частки непрацюючих кредитів, приватизацію державних банків, а також приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Шевченко зазначив, що Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком. Для того, щоб відбулося входження іноземного інвестора в капітал Ощадбанку, банк має приєднатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього підготовлено відповідний проект закону України. Це, а також реструктуризація боргу Фонду гарантування перед Міністерством фінансів, дозволить збільшити гарантовану суму до відшкодування вкладникам.