НБУ обґрунтував сплеск інфляції в наступному році

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання споживчих цін в Україні у 2021 році пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні. На інфляцію також впливатиме значне підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме пожвавленню внутрішнього попиту.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2020 року.

Як зазначається в документі, слабка інфляційна динаміка впродовж ІІІ кварталу зумовила зменшення прогнозу НБУ щодо інфляції на 2020 рік з 4,7% до 4,1% р/р.

За даним НБУ, пришвидшення інфляції наприкінці 2020 року та її повернення в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв, зокрема природного газу.

"Втім, вихід за верхню межу цільового діапазону буде тимчасовим. НБУ допускає короткочасне відхилення інфляції від цілі задля збереження монетарних стимулів для відновлення економіки. Базова інфляція також пришвидшиться до 5,4% до кінця 2021 року", - йдеться в документі.

На повернення інфляції до цілі буде спрямоване поступове формування жорсткіших монетарних умов у міру виходу економіки з кризи. "Це дасть змогу повернути інфляцію до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року та знизити базову інфляцію до близько 4% у 2022 році", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз з інфляції в Україні на 2020 рік. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у вересні 2020 року інфляція в річному вимірі (до вересня 2019 року) сповільнилася до 2,3% Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року порівняно з серпнем зросли на 0,5%. З початку року інфляція склала 1,7%.