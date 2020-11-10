НБУ обґрунтував осінній стрибок інфляції

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інфляція і надалі буде прискорюватися на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики

У жовтні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 2,6%, у місячному вимірі ціни зросли на 1,0%. Фактична споживча інфляція відповідала траєкторії прогнозу Національного банку України (НБУ).

Про це йдеться коментарі НБУ.

"Послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв та гірші показники врожаю окремих культур формували проінфляційний тиск. Натомість інфляцію стримували збільшення пропозиції інших продуктів харчування, частина з яких носить тимчасовий характер, а також слабкий споживчий попит на окремі товари", - зазначають в НБУ.

Як зазначається в коментарі, споживча інфляція залишається нижчою за цільовий діапазон НБУ 5% ± 1 в.п.

"Однак із пожвавленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також через подорожчання енергоносіїв очікується, що вона прискориться та досягне цільового діапазону наприкінці року. Водночас з огляду на зростання рівня захворюваності та посилення карантинних обмежень повернення інфляції в цільовий діапазон може виявитися дещо тривалішим", - прогнозують у НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року у порівнянні з вереснем зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7%.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз по інфляції в Україні на 2020 рік. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.