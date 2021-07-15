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НБУ оновив рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

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Україна, Четвер 15 липня 2021 15:22
НБУ оновив рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше Фото: кіпріоти-інвестори утримують перше місце в рейтингу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Накопичені прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку України станом на 31 березня 2021 року склали 51,785 млрд доларів. З них інструменти участі в капіталі - 39,398 млрд доларів, боргові інструменти 12,387 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 16,722 млрд доларів.

На другому місці - Нідерланди (10,011 млрд доларів), на третьому - Швейцарія - 3,380 млрд доларів.

Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 895 млн доларів: Росія знаходиться на десятому місці, після США - 938 млн доларів.

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (37,386 млрд доларів).

НБУ оновив рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів.

За даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це втричі менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).

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