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НБУ поновив рейтинг банків за кількістю відділень

Автор: Олександр Білоус

Державні банки скорочують відділення, але як і раніше займають більше половини ринку

За станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".

Найбільше відділень раніше в державних Ощадбанку (1837) та Приватбанку (1717). Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертому місці державний Укргазбанк (276). Замикає п'ятірку банк іноземним капіталом УкрСиббанк (272).

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Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за січень-листопад 2020 року отримали 43,347 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,032 млрд гривень.

Прогноз погоди
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