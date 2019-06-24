НБУ оновив методику визначення системно важливих банків

Національний банк України переглянув методологію визначення системно важливих банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, нова методологія враховує рекомендації Європейського наглядового органу (EBA - European Banking Authority) та міжнародних практик.

"Системно важливі банки концентрують значні обсяги капіталу, активів, зобов’язань, зазвичай, характеризуються значним обсягом та складністю операцій та мають значний вплив на стабільність всієї фінансової системи. Тому регулятору важливо якомога точніше визначити такі установи, оскільки їх банкрутство або неналежне функціонування може призвести до появи ризиків для фінансової стабільності", - йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ встановив для системно важливих банків України спеціальні (посилені) значення нормативу миттєвої ліквідності (не менше 30%) та нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 20%).

Для них також встановлюються підвищені вимоги до капіталу: починаючи з 2021 року вони зобов’язані забезпечити формування буферу системної важливості розміром до 2% залежно від ступеня системної важливості таких банків.

Перелік системно важливих банків, визначених за оновленою методикою, Національний банк оприлюднить найближчим часом. Вони мають розпочати виконання посилених вимог за окремими нормативами з 1 січня 2020 року.

Відзначимо, відповідно до попередньої методології з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк.

Нагадаємо, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2019 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.