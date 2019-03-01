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НБУ розподілив банки на групи

Новини » Економіка    01.03.2019 - 16:30
НБУ розподілив банки на групи
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

В Україні працюють банки з державною часткою, банки іноземних банківських груп і банки з приватним капіталом

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Відповідно до рішення комітету від 28 лютого передбачені такі групи:

  • банки з державною часткою - банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку;
  • банки іноземних банківських груп - банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам;
  • банки з приватним капіталом - банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку.

"Такий розподіл Національний банк використовуватиме під час здійснення аналізу діяльності банківської системи України", - йдеться в повідомленні НБУ.

Розподіл банків на групи на 2019 рік:

НБУ розподілив банки на групи

НБУ розподілив банки на групи

НБУ розподілив банки на групи

НБУ розподілив банки на групи

Як повідомляло РБК, Національний банк планує змінити критерії, за якими щороку визначає системно важливі банки на наступний рік. Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік буде оприлюднено на сайті НБУ до 1 червня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

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