НБУ розподілив банки на групи

В Україні працюють банки з державною часткою, банки іноземних банківських груп і банки з приватним капіталом
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Відповідно до рішення комітету від 28 лютого передбачені такі групи:
"Такий розподіл Національний банк використовуватиме під час здійснення аналізу діяльності банківської системи України", - йдеться в повідомленні НБУ.
Розподіл банків на групи на 2019 рік:
Як повідомляло РБК, Національний банк планує змінити критерії, за якими щороку визначає системно важливі банки на наступний рік. Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік буде оприлюднено на сайті НБУ до 1 червня 2019 року.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.