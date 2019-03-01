НБУ розподілив банки на групи

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

В Україні працюють банки з державною часткою, банки іноземних банківських груп і банки з приватним капіталом

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Відповідно до рішення комітету від 28 лютого передбачені такі групи:

банки з державною часткою - банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку;

банки іноземних банківських груп - банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам;

банки з приватним капіталом - банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку.

"Такий розподіл Національний банк використовуватиме під час здійснення аналізу діяльності банківської системи України", - йдеться в повідомленні НБУ.

Розподіл банків на групи на 2019 рік:

Як повідомляло РБК, Національний банк планує змінити критерії, за якими щороку визначає системно важливі банки на наступний рік. Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік буде оприлюднено на сайті НБУ до 1 червня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.